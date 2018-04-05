MHP'de belediye krizi! İYİ Parti ile dirsek teması

AKP'nin MHP'nin güçlü olduğu belediyeleri almaya yönelik hamlesi sonrası MHP'li belediye başkanalarının bir bölümünün İyi Parti'yle dirsek temasını hızlandırdığı ileri sürüldü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Manisa'daki açıklamaları MHP'de hareketliliğe neden oldu.

AKP'nin Manisa ve Adana belediyelerini almaya yönelik hamle hazırlığında olduğunu düşünen MHP'li belediyeler, iddiaya göre İyi Parti ile dirsek temasına geçti.

Yeniçağ'dan Batuhan Çolak, "MHP’li Belediyeler İYİ Parti’de Nabız Yokluyor" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

Tabloyu bizler gördüğümüz gibi, MHP’li belediye başkanları da görüyor. Birçoğunda “Belediyeyi kaybedebiliriz” endişesi hâkim… Öte yanda ise İYİ Parti’ye giden oylar var. İYİ Parti’nin giderek artan teşkilatlanma faaliyetlerine, yerel seçim çalışmaları da eklenince MHP’li belediye başkanları iki koldan sıkıştı.

AK Parti’ye geçemeyecekleri için de İYİ Parti’de nabız yoklamaya başladılar. Birçok MHP’li belediye başkanı, İYİ Parti’nin teşkilatlanma çalışmalarına karşı bir tutum takınmadığı gibi İYİ Parti Genel Merkeziyle de arayı iyi tutma çabasında.

İlerleyen günler, enteresan gelişmelere, transfer girişimlerine ve çok farklı ittifaklara yol açabilir. İzleyip, göreceğiz…