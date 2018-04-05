Erdoğan'ın armalı üniformasının adresi belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da askeri birlikleri ziyarete askeri kamuflajla gitmesi ve kamuflajda cumhurbaşkanlığı arması yer alması dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın "başkomutan" sıfatı nedeniyle böyle bir adım attığı bilinirken, Hürriyet'ten Hande Fırat, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üniforma Cumhurbaşkanı için özel dikildi. Askeri dikimevi yani ordunun üniformalarını diken Genelkurmay Başkanlığı’nın kendi bünyesindeki dikimevi Cumhurbaşkanı’nın ölçülerini aldı. Üniforma Genelkurmay Başkanı ve ordu komutanlarının giydiği üniformanın aynısı. Ama bazı farklı özellikleri var: Üniformanın göğüs bölümünde Erdoğan yazıyor. Sağ kolunda Türk bayrağı var. Sol kolunda ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor."