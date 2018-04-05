Ortamdan rahatsız olup bu fotoğrafa girmeyen ünlü kim!

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Erdoğan'ı eleştiren isimler arasına İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da katıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüleri eleştirmesine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Çıray’ın açıklamasında, “Nitekim o grupta bulunan ünlü bir sanatçımız dün benim de bulunduğum bir yerde ünlü bir gazeteciye, ‘Ortamdan çok rahatsız oldum, o nedenle fotoğraf vermemeye çalıştım’ diyerek bunu teyit etmiştir” ifadeleri dikkat çekti. Bu ismin kim olduğu merak konusu oldu.

Çıray, Erdoğan'ın davetinin normal olduğuna dikkat çekerken, konunun tartışılma nedeninin Afrin operasyonunun önümüzdeki seçimler için bir kampanyaya dönüştürülmesi olduğu iddiasında bulundu.

"SEÇİM KAPMANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Konuya ilişkin kişisel twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aytun Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Erdoğan'ın şehit veren ordumuza destek vermek amacı ile sanatçıları davet edip moral yardım istemesi normaldir. Bu konunun tartışılır olmasının nedeni öncelikle davet sahibinin Afrin operasyonunu burada da seçim kampanyasına dönüştürmeye çalışmış olmasıdır.

''KEŞKE ERDOĞAN OBJEKTİF DAVETTE BULUNSAYDI''

Bunun delili sadece AKP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçıların davet edilmesidir. Keşke Sn Erdoğan milli ve kapsayıcı davranıp objektif bir davetle daha geniş bir yelpazede davette bulunsaydı. O zaman bu işler bu kadar tartışılmaz, moral vermek yerine moral bozmazdı."