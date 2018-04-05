Torba yasa geçti: Ormanlardaki ağaçlar özel sektöre satılabilecek

Tasarıya göre, bugüne kadar çiftçilerin oylarıyla seçilen sulama birliklerinin yönetimi DSİ'nin atayacağı yöneticiler tarafından yürütülecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan torba tasarı komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi. Tasarıya göre, bugüne kadar çiftçilerin oylarıyla seçilen sulama birliklerinin yönetimi DSİ'nin atayacağı yöneticiler tarafından yürütülecek. Sulama birliklerinin tamamı DSİ'ye devredilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, su kaynakları ve su havzalarının özelleştirilmesinin önünü açan madde tasarıdan tamamen çıkarıldı. Ancak tarımsal sulamanın işletme ve bakımı, yani suyun dağıtımı özelleştirilebilecek. Çiftçiden suyun parasını da bu şirketler toplayacak. Sulama parasını ödemeyen çiftçilerin tarımsal destek alacakları, DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankadan tahsil edilebilecek.

Ağaçlar özel sektöre satılabilecek

Tasarıya göre, ormanlardaki dikili ağaçlar özel sektöre satılabilecek. Hatta ormanlar, dikili ağaçları satın alacak şirketlere uzun yıllar boyunca tahsis edilebilecek. CHP ormanların özelleştirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamıştı. Ayrıca kabul edilen maddelere göre orman alanları Hazine'ye takas yoluyla devredilip her türlü imara açılabilecek. Orman içlerine, göl ve baraj göletlerine balık üretme çiftlikleri, ormanlarla deniz ve göl kıyılarına balık tesisleri kurulabilecek. Ormanlardaki ağaçların altı 6-7 metre oyulup sebze ve meyve saklamak üzere depo haline dönüştürülebilecek.