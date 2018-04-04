'Ak trans' Çağla Akalın: AKP'yi desteklediğim için...

"Başkanlık seçimleri için daha da çok AKP sempatizanlığı yapacağım"

Usta oyuncu Füsun Demirel, önceki gün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, kendisine oyun verilmemesine isyan etmişti.

Demirel, işsiz geçirdiği üçüncü yılı olduğunu belirterek, “Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…” ifadelerini kullanmıştı.

"İKTİDAR PARTİSİNİ TUTAN DA BU SEKTÖRDE İŞ BULAMIYOR..."

Kendisini "Ak Trans" olarak tanımlayan Çağla Akalın ise, Füsun Demirel'e destek çıkarken, aynı durumda kendisinin de olduğunu ifade etti.

Akalın, "Füsun Demirel gibi büyük bir ustaya bunu reva görenler tam tersi sebepten aynı tutumu bana sergiliyorlar" derken, senaryosu kesinleşmiş 4 tane işinin de iptal edildiğini belirtti.

Füsun Demirel: Artık dayanamıyorum

Akalın, "Biri ya da birileri son anda işime taş koyuyor, sebebi AKP yanlısı olduğum" diye belirtirken, "İktidar partisini tutan da bu sektörde iş bulamıyor" dedi.

Akalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben AKP’ye oyumu verdim dediğim için iş bulamıyorum dediğimde, Sosyal lince uğrayıp iktidara oynuyor, şimdi kapılar açılır diyen birçok kişi olmuştu. İktidar partisini tutan da bu sektörde iş bulamıyor...

Senaryosu gönderilmiş provası alınmış günü kesinleşmiş 4 tane işim iptal edildi. Biri yada birileri son anda işime taş koyuyor, sebebi AKP yanlısı olduğum. Çok şükür yine ayaktayım, aç değilim açıkta değilim. Füsun Demirel gibi büyük bir usta’ya bunu reva görenler tam tersi sebebten aynı tutumu bana sergiliyorlar.

Bu yazının altına kendini Füsun Demirel ile bir mi tutuyorsun yine iktidara oynuyorsun diyenler, kimsenin kimseye oynadığı yok, bizler sadece rollerimizi oynamak istiyoruz. Siyasi düşüncelerimiz için ayrıştırılmadan oynamak istiyoruz.

Aç da kalsam sokaklarda da yatsam asla doğru bildiğimden şaşmayacağım, daha çok hırs yapıp başkanlık seçimleri için daha da çok AKP sempatizanlığı yapacağım. Bu olaydan çıkardığım sonuç, kimseye yalakalık yapmadan yaşamanın bedelini bu şekilde ödemek olduğunu öğrenmek oldu. Füsun Demirel, Allah yardımcın olsun ablacım..."