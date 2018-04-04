Elif Doğan Türkmen'dan 5 Nisan mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen’in ‘5 Nisan Avukatlar Günü’ mesajı şöyle:

“SAVUNMA, HAK ARAMANIN TEMEL UNSURUDUR”

Avukatlarımız, kişi hak ve hürriyetlerinin savunucusu olarak hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Canınızı, malınızı, her türlü hakkınızı sizin adınıza hukuken koruyan kişi avukatınızdır.. Her türlü eksik ve aksaklıklarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Savunma hakkı da yargının temel unsurlarından biridir. Savunma olmadan yargı bağımsızlığından ve hak dağıtımından söz etmek mümkün değildir. Hak arama özgürlüğünün tam olarak hayata geçmesi; savunmanın daha da güçlendirilmesi ve yargının daha sağlıklı, hızlı, etkin ve uyumlu işletilmesi ile doğru orantılıdır.

Hukuk devleti kavramı adaletin eşit dağıtılması gerektiğini ifade eder. Yargı bağımsızlığı, demokratik ve laik sistemin temel taşlarından biridir. Yargının bağımsız olmasındaki en önemli unsurlardan birisi savunma hakkıdır. Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatlık müessesesi ise çağdaş hukuk siteminin ayrılmaz bir öğesidir. Temel hakların öncelikli olanlarından olan savunma hakkını kullanan avukatlarımız, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, barış ve kardeşliğin ikliminin yeniden filizlenmesine en çok ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Yıllarca devam ettirdikleri “hukuksuzluk” politikaları nedeniyle bugün savunma baskı altındadır; bugün avukatsız, sanıksız bir yargılama; hak ve özgürlüklerin olmadığı bir adalet sistemi ülkemizde hüküm sürmektedir.. Demokrasiler yargının bağımsızlığı ile anlam ve güç kazanır. Sırf bu yüzden bizler Cumhuriyete ve adalete inanan bireyler olarak demokrasi ve adalet mücadelemizi sürdürmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Laik sosyal ve demokratik hukuk devletimizin güvencesi olan hak ve özgürlüklerin savunulması ve korunmasında yılmadan çabalayan hakkın, hakikatin savunucusu, bağımsız yargının güvencesi tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tekrar kutlar, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu günlere olan inancımla esenlikler dilerim."