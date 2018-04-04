TKP üyesi 'silahlı örgüt üyesi' suçlamasıyla tutuklandı

TKP üyesi Şahin Kışlakçı silahlı örgüt üyeliği ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Ancak mahkeme Kışlakçı'nın hangi örgütün üyesi olduğunu açıklamaya gerek görmedi.

Sakarya'da çalıştığı işyeri basılarak gözaltına alınan ve 13 gün karakolda tutulan Türkiye Komünist Partisi üyesi Şahin Kışlakçı 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklandı.

İleri Haber'in haberine göre 13 gün önce evinde ve iş yerinde arama yapılarak gözaltına alınan TKP üyesi Şahin Kışlakçı bugün mahkemeye çıkarıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen Kışlakçı'nın, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

GEREKÇE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kışlakçı'nın tutuklanmasına ve 'terör örgütü üyteliği'ne delil olarak yaptığı sosyal medya paylaşımları, siyasi faaliyetleri ve kaçma şüphesi gösterildi.

ÖRGÜT YASADIŞI AMA İSMİ YOK

TKP üyesi Şahin Kışlakçı'nın tutuklanma kararında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ifadeleri kullanılırken, hangi örgüte üye olduğu konusunda ise bir bilgi yazılmadı.

Kışlakçı'nın avukatı Özgür Urfa tutuklama sonrası İleri'ye yaptığı açıklamada, yasal bir partinin üyesi olduğu belgelenen Kışlakçı'nın silahlı örgüt üyeliği suçlamasına maruz kalmasının açık bir hukuksuzluk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şahin Kışlakçı Sakarya'da herkes tarafından tanınan ve hiçbir yasadışı faaliyeti olmayan bir siyasetçidir. Bir kişiyi silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklayıp, hangi örgüt olduğunu dahi belirtmemek ise bir hukuk garabetidir. Sakarya'da son aylarda Emniyet tarafından tehdit ve muhbirleştirme çalışmalarının eşlik ettiği bir cadı avı başlatılmıştır. Kışlakçı'nın tutuklanması da kentte bulunan muhaliflere verilmek istenen bir gözdağıdır."