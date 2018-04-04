Erdoğan'ın Saadet planında bomba Abdullah Gül iddiası

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklama geldi.

Saadet Partili Bülent Kaya, AKP'nin, Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na sokarak Abdullah Gül'ün adaylığını engellemek istediğini ileri sürdü.

"AKP SAADET'İ İTTİFA SOKARAK GÜL'ÜN ADAY OLMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ"



Bülent Kaya, "Abdullah Gül aday olmaya karar verirse Cumhur İttifakı'na girmiş Saadet Partisi'nin olmadığı tabloda Abdullah Gül aday olmaya cesaret eder mi? O seçeneği düşünmeye başlar mı? Yani onu da daha doğmadan yada böyle bir düşüncesi varsa vazgeçirmeye yönelik bir adımdır Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na çekilmesi" dedi.

"Saadet'in destek vermediği bir Abdullah Gül aday olmaz"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin desteği olmadan aday olmayacağını söyleyen Bülent Kaya, "Ben Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı olur demiyorum. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği zaman Saadet Partisi'nin lokomotif gücünü değerlendirip, Saadet Partisi'nin kendisiyle birlikte veya Saadet Partisi'nin kendisini destekleyip desteklemeyeceğini düşünüp tartarak aday olur. Saadet Partisi'nin destek vermediği bir Abdullah Gül'ün ben şahsen aday olarak çıkabileceğine ihtimal vermiyorum" diye konuştu.