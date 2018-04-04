AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş'in 21'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan anıt mezara gelerek dua etti.
4 Nisan 2018 18:51
Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret
Erdoğan, 21. vefat yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Çok Okunanlar
-
Karamollaoğlu'ndan Saray ünlülerine kritik davet
-
Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret
-
'Besicilere ve nakliyatçılara mazot desteği sağlansın'
-
Akşener'den davullu zurnalı karakol ziyareti yorumu
-
Saray'ın sanatçılarından Kılıçdaroğlu'na ortak cevap
-
CHP'li vekil Çukur'da sansürlenen şiiri Meclis'te okudu
-
Bu pazar seçim olsa anketinde Erdoğan'a şok
-
'Enis Berberoğlu 295 gündür adalet bekliyor'
-
Soylu: Bulmakta zorluk çekiyoruz
-
Otostop çeken ODTÜ'lülere Kılıçdaroğlu sürprizi