Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan, 21. vefat yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş'in 21'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan anıt mezara gelerek dua etti.