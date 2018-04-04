'Besicilere ve nakliyatçılara mazot desteği sağlansın'

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, ÇKS’ye dâhil çiftçilere sağlanan mazot desteğinin besiciler ve nakliyatçılar içinde sağlanmasını istedi.

Mazota gelen zamlarla vatandaşın perişan edildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı konuşmada şöyle dedi, ”Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olanlara mazot desteği sağlanıyor ama mazota gelen zamlarla daha destek alınmadan ne yazık ki geldiği gibi gitti.

Bunun yanında, mazot desteği sağlanmayan iki önemli kesim daha var; bunun birisi besiciler, diğeri de nakliyeciler. Hayvancılıkla uğraşanlar da mazot desteğinden yararlanmak istiyor. Keza nakliyeciler de artık taşıma ücretlerinin, taşıdıkları ürünün değerinin üstüne çıktığından iş yapamaz duruma geldiklerini belirtiyorlar, birkaç gün içinde Türkiye genelinde nakliyecilerin büyük bir eyleminin de olacağını ifade ediyorlar, kontak kapatacaklarını belirtiyorlar.

Nakliyecisi sorunlu, çiftçisi sorunlu, taşeron işçinin artık Mecliste gitmediği milletvekili yok çünkü taşeronda dağ fare doğurdu, büyük mağduriyetler yaşanıyor. Şeker fabrikalarında ise özelleştirmeyle gelecek olumsuzlukları kamuoyuyla sürekli paylaşıyoruz ama Hükûmet "Bildiğim bildik." diyor. Bu anlayışla bundan sonraki sürecin olumlu olacağını söylemek çok olası değil. Bu bağlamda, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesini, besicilere mazot desteğinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olanlar gibi verilmesini ve ülkemizdeki tarım, hayvancılıkla geçinenlere Hükûmetin artık birazcık yüzünü çevirmelidir” dedi.