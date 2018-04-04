Akşener: İktidar olduğumuzda selam vermeyeceğiz

DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberinde sanatçılarla gittiği Hatay’da kamuflaj giymesi ve sonrasında yaşanan tartışmalarla ilgili soruya, “Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğizö dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ile Gök ve beraberindeki heyet bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulundular.

İsa Gök, burada yaptığı açıklamada, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerimizi, Türkiye’de şeker pancar üretiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili Şeker-İş Sendikamızın görüşlerini kendilerine arz ettik. Bu sistemdeki özelleştirme şeker fabrikalarımızın bir kısmının kapanacağına göçün ve terörün tetikleneceğini söyledik. Daha ileri zamanlarda şeker fabrikalarının üretimiyle ilgili de bilgi vermeyi düşünüyoruz. Şeker fabrikalarının da bu şekilde özelleştirilmemesi ilgili kendilerinin desteği için teşekkür ediyorumö dedi.

‘7 NİSAN’DA ALPULLU ŞEKER FABRİKASI’NI ZİYARET EDECEĞİZ’

Akşener’de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Şeker-İş olarak şeker fabrikalarının satılmasına ilişkin görüşlerini bizlerle paylaştılar. Mücadelelerini paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca İYİ Parti olarak biz, uzun bir zamandır çiftçi, pancar üreticisi ve şeker üretimi konusunda mücadele içindeyiz. Şimdi daha iyi bilgilerle bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 Nisan’da Alpullu Şeker Fabrikası’nın orada parti olarak biz toplantımız olacak. Kendilerinin bizleri daha ayrıntılı bilgilendirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorumö diye konuştu.

‘SAYIN ERDOĞAN’A YAKIŞTIRAMADIM’

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ünlü sanatçılarla Hatay’a gidip, kamuflaj giymesi ile ilgili çok tepki aldı. Siz görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?ö şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

“Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğizö dedi.

‘ENGELLEYECEK KİŞİ HENÜZ YERYÜZÜNE İNMEDİ’

Akşener, “Türkeş’i anma töreninde size yönelik bir yasak olduğuna dair söylemler var?ö şeklinde yöneltilen soruya ise, “Ben bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının gittiğim şehirlerde varsa mezarları kamuoyuna çok bilgi vermeden gidip ziyaret eder ve duamı okurum. Onun dışında kaldı ki, rahmetli Başbuğ’un mezarının elbette ziyaretine bir siyasi partinin yasak koyması mümkün olamaz. Ben bir yere gitmeye kalkıştığım zaman engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi. Kimsenin gücü yetmez. Fakat gerginlikten, saygısızlıktan, seviyesizlikten, terbiyesizlikten uzak durmaya gayret ediyoruz biz. Yeteri kadar Türkiye çok gerildiö şeklinde yanıt verdi.

‘GEÇMİŞTE KENDİNİ TEK GÖRENLERİN BUNDAN SONRA İŞİ ZOR’

Partisinin 1 Nisan Pazar günü gerçekleşen 1'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, öTürkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Genci, yaşlısı, kadın, erkeği kendi imkânlarıyla geldiler. Kamyonlarla yollar kapatıldı. Sabahın erken saatinde bizim bilgimiz olmadan salon açıldı. Her türlü engellemeye rağmen oraya on binlerce insan geldi. Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor. 14 Nisan’da Batman’dayım. O hafta tamamen İstanbul’un 39 ilçesini ev ev, sokak sokak, mağaza ve dükkânları gezeceğiz. Biz işimize bakıyoruzö dedi.

Ayrıca, Şeker-İş Sendika Başkanı İsa Gök ve beraberinde heyet Şeker fabrikalarının kurtuluşu için, milli mutabakat tutanakları ve şeker sektörü bilgilendirme dosyasını Akşener’e sundu.