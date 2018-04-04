Otostop çeken ODTÜ'lülere Kılıçdaroğlu sürprizi

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasına giderken otostop çeken öğrencileri gördü.

Şoföründen durmasını isteyen CHP Lideri, ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı.

Öğrencileri okullarına kadar bırakan Kılıçdaroğlu, yol boyunca öğrencilerle sohbet etti. O anda çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri sık sık yolda otostop yapan öğrencileri aracına alarak birlikte seyahat ediyor. Hacettepe Üniversitesi'nde ders verdiği dönemden bu yana öğrencileri aracına konuk eden Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bindikleri araçta Kılıçdaroğlu'nu karşılarında görünce şaşıran öğrencilerin eleştirileri, övgüleri ve talepleriyle süren yolculuk okul binalarının önünde sona eriyor