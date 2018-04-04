CHP'den bu kareye bir yorum daha: Suçüstü fotoğrafı

ANKARA (ANKA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı forsunun rütbe gibi dikildiği bir kamuflaj olmaz. İstismar fotoğrafı. Şehit istismarı, Afrin istismarı, üniforma istismarı, orduya verilen desteğin siyaseten istismarı. Kimi selamlıyorsunuz. İrtifa 1500 metre. Bu kamuflaj Afrin istismarını örtmez. Bu plan işte Afrin’i AKP’deki metal yorgunluğunu kaldırmak için kaldıraç olarak kullanmaya çalışan zihniyetin suçüstü fotoğrafıdır” dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarına işaret ederek, “Sayın Binali Yıldırım milli eğitimle ilgili konuştu. Sayın Binali Yıldırım eğer kendisi kasten ve bilerek gerçekleri çarptırmıyorsa kendisi yanlış bilgilendirildi demektir” dedi. Özel, basın toplantısında şunları söyledi:

“Eskiden dünyaya karşı bir vitrin vardı. Ali Babacan, Mehmet Şimşek. Babacan dayanamadı kaçtı, gitti, ortadan kayboldu. Mehmet Şimşek her gün sarayın dilinle dayak yiyor, her gün kırbaçlıyorlar onu, neden, adam bizim dediklerimizi söylüyorlar diye.

-“770 MİLYAR 889 MİLYON FAİZ ÖDEMİŞİZ AKP DÖNEMİNDE”-

770 milyar 889 milyon faiz ödemişiz AKP döneminde. 653’ü iç, 117 milyarı dışa ödenmiş faizler. Toplam ödenen 770 milyarlık faizle ne yapılabiliyor, sadece iç borç faiziyle 95 tane Atatürk Barajı, 55 tane Keban Barajı yapılabiliyor. Dışarıya ödenen faizle 36 tane Atatürk Barajı, 20 tane Keban Barajı yapılabiliyor.

-“UYUŞTURUCUDAN SABIKALILAR ORADAYDI”-

Sayın Genel Başkanımız Hatay’a yapılan ziyaretle ilgili özellikle klarnet, uçaktan başlayan klarnet sololar, davul, zurnalı, klarnetli ziyaret için tepki göstermişti. Yastır, yasta komşunuza saygı gösterirsiniz. Mahallenizde cenazeniz varsa düğünler ertelenir. Bizimkiler klarnetle şehitlere anmaya gitmiş, demişti. Gerçekten bozuk kompozisyondu. Gerçekten bu ordunun mücadele ettiği terör örgütünün temel kazanç kapıları uyuşturucu.

Uyuşturucudan sabıkalılar oradaydı. Orada ziyarete gidenlerin ellerinde tezkereleri yoktu. Tezkere yerine bedelli askerlik dekontları, tezkere yerine çürük raporları, askerlik anıları yerine askerliği hangi siyasiyi devreye sokarak en kıyak ordu evinde nasıl şarkı söyleyerek geçirdiğini söyleyen kişiler oraya gitmişti.

-“ŞEHİT KANI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT KAZANMAYA ÇALIŞANLAR”-

Bir öncekinde AKP, MHP’ye karşı milliyetçiliği ayaklar altında çiğnediği dönemde Tatlıses ile Megri Megri söylüyorlardı, bugün kol kola girmişler orada Yaylalar Yaylalar söylüyor. Bizim işimiz Yaylaları, Megri Megri’yi söyleyen sanatçılarla değil ama onu da bunu da siyasete alet edenlerle, şehit kanı üzerinden siyasi rant kazanmaya çalışanlarladır.

-“O ANKETLERDE 50 ARTI 1’İ GÖRSELERDİ SEÇİMİ GEÇEN PAZAR YAPMIŞLARDI”-

Genel Başkanımıza bugün eleştiride bulunan AKP milletvekillerine, AKP sözcülerine böyle, bir eli şehidin tabutunda, bir elinde mikrofon, gözler anketlerde siyaseti teşhir etmek gerekiyor. Böyle şehidin tabutunu tutuyor, elinde mikrofon, şehit cenazesinde propaganda yapıyor, gözler ankette. Sonra diyor ki ‘ekonomiye zarar veriyor, kesinlikle erken seçim yok’. O anketlerde 50 artı 1’i görselerdi seçimi geçen Pazar yapmışlardı. Büyük bir kıskaç içerisindeler. O yüzden Afrin’i de istismar etmeye çalışıyorlar. O yüzden istismar bu büyük boyutlarda.

-“CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNUN RÜTBE GİBİ DİKİLDİĞİ BİR KAMUFLAJ OLMAZ”-

Cumhurbaşkanlığının cepheye gittiği, Mehmetçiğe moral verdiği zaman zaman üstüne kamuflaj aldığı olmuştur ama o sponten gelişen bir askerin asker için hazır bulunan bir parkanın cumhurbaşkanının sırtına geçirilmesi orada duygu ortaklığı ve orada bir jesttir. Anlıktır. Güzeldir, doğaldır. Cumhurbaşkanlığı forsunun rütbe gibi dikildiği bir kamuflaj olmaz.

-“ BU KAMUFLAJ AFRİN İSTİSMARINI ÖRTMEZ”-

Bakın, şu anda uçak ya da helikopterdeyiz. Mesafe yaklaşık 1500 metre. Cumhurbaşkanı kime el sallıyor, o eli kim görüyor 1500 metreden, cumhurbaşkanlığının fotoğrafçısı. Özel olarak gelmiş. Işık ayarlanmış. Açı tamam. İstismar fotoğrafı. Şehit istismarı, Afrin istismarı, üniforma istismarı, orduya verilen desteğin siyaseten istismarı. Kimi selamlıyorsunuz. İrtifa 1500 metre. Bütün mesele bu pozu vermektedir. Uygun fotoğraf verilecek, anketler yükselecek, rejim değişikliğine yeniden bir hamle yapılacaktır, vatandaş bunu yemez. Bu kamuflaj Afrin istismarını örtmez. Kamuflaj üstüne giyeni düşmana karşı saklamak içindir, bu Türkiye’deki yoksulluğu, Türkiye’deki yolsuzluğu, Afrin’deki istismarı, hatalı dış politikayı, Suriye’yi bir bataklığa çeviren yanlış AKP politikalarını bu kamuflaj örtmez. Bu pozu veren de bu pozu çeken de bunu servis eden de kafasında başka bir plan var. Bu plan ne millidir ne yerlidir. Bu plan işte Afrin’i AKP’deki metal yorgunluğunu kaldırmak için kaldıraç olarak kullanmaya çalışan zihniyetin suçüstü fotoğrafıdır.”

-“SÜREKLİ BU TİP UYARILAR OLUYOR”-

Bir basın mensubunun, “Milletvekillerine sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda bazı konularda daha hassas davranmaları gerektiğine ilişkin bir uyarı gittiği ifade ediliyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Bu bilgilendirme kapsamında yapılan grup içi bilgilendirmede sosyal medya ile ilgili uyarıların olması ilk değildir, sürekli bu tip uyarılar oluyor. Bu konu rutinimiz dışında bir mesele değil. Rutinimiz dahilinde” yanıtını verdi.