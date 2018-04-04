Türk televizyonlarında yer almayan müdahale

Erdoğan, Putin’le olan görüşme öncesinde yapılan çekim sırasında, fotoğraftaki kadın ve erkek dengesini sağlamak için duruma müdahale etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan görüşme öncesinde yapılan çekim sırasında, fotoğraftaki kadın ve erkek dengesini sağlamak için duruma müdahale etti. Erdoğan, Putin’in tarafındaki üç kadından birinin kendi tarafına gelmesini istedi ve fotoğraf bu şekilde çekildi. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için dün Ankara’ya geldi. Görüşme öncesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı.

Erdoğan, çekim sırasında kendi tarafında sadece erkekler bulunurken, Putin’in tarafında 3 kadının bulunduğunu fark etti. Erdoğan daha sonra da fotoğraftaki kadın-erkek dengesinin sağlanması için kadınlardan birinin kendi tarafına geçmesini istedi ve daha sonra fotoğraf çekildi. Rus basını o anları görüntüledi.