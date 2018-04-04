'AKP bu olayın altından kalkmakta zorlanabilir'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Çiftlik Bank soruşturmasını elbette istemeyeceklerdir" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Medya yavaş yavaş gündemden düşürüyor Çiftlik Bank rezaletini.

Sonuçta herkes söyleyeceğini söyledi, şimdi para kaptıranlar dertleriyle baş başa kaldılar.



Tombalak bir oğlanın kurduğu Çiftlik Bank'ta “çarpılan” paranın 500 milyon lira olduğunu sanıyorduk ilk başta.

Sonra ortaya çıktı ki “götürülen” para 2 milyarı bulmuş.

Üstelik Çiftlik Bank tek başına da değil. Bunun gibi 15'e yakın girişim varmış.

Hepsi mi dolandırıcı?

Olmayabilir. Zincirleme reaksiyon hepsini ezip geçti galiba. 1980'lerde banker faciasında da böyle olmuştu.



En büyük banker battı. Ardından ne kadar banker varsa çöktü gitti. İçinde namusuyla veya en azından “asıl amacı dolandırıcılık olmayan” bankerler de vardı belki ama sistem üçkağıt üzerine kurulu olduğundan doğrusu yanlışı ayırt etmek çok zordu.

CHP Meclis'te bu konunun araştırılması için bir önerge verdi.

Amaç bu tür dolandırıcılık sistemlerini incelemek bundan sonra halkın bu tür oyunlara gelmesini önlemekti.



Ancak AKP buna karşı çıktı. Meclis'in “Çiftlik Bank dolandırıcılığı” ana başlığında bu tür bütün girişimleri incelemesine izin vermedi.

Neden?

Nedeni çok basit.

Çünkü Çiftlik Bank ve benzeri kuruluşlar AKP zihniyetinin bir ürünü.

O dolandırıcılar kendi kendilerine ortaya çıkmadılar.



İktidarın “köşe dönmeci” zihniyeti bulduğu kurnaz bir oyunu sergilemekten çekinmedi.

Zavallı insanları kandırmak için de “Çok hızlı kazanç” sloganının ötesinde “dini motif ve yöntemler” kullanıldı hep.



Çiftlik Bank ve benzerlerinin açılışları Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlatıldı. Kurdeleler “tekbir sesleriyle” kesildi. Hızlı kazancın daha da hızlı olabilmesi için eller göğe kaldırıldı dualar okundu.



Bu da en azından bir karinedir ki Çiftlik Bank olayında tuzağa düşürülenlerin ekseriyeti AKP'lilerden oluşuyor.

O halde AKP bir araştırma komisyonu kurulursa Çiftlik Bank olayının altından kalkmakta zorlanabilir.



Tam da seçimlere giderken böyle bir riski almak istemezler elbette.

Nitekim muhtemelen medyanın özellikle AKP'li kesiminde ki artık bu neredeyse yüzde 90'ı geçti, Çiftlik Bank ve benzerleriyle ilgili haber yapılmamasının da nedeni budur."

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