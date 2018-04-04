Yarkadaş: "Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu'nun 'olmayan suç'tan dolayı süren tutukluluğuna derhal son vermelidir."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Anayasa Mahkemesi'ne "Enis Berberoğlu, 295 gündür adalet bekliyor. Adaleti sağlamak için neyi bekliyorsunuz?" diye seslendi.

CHP'nin Maltepe Cezaevi'ndeki tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden Barış Yarkadaş, "Bu dava, Türkiye'deki adaletsiz ve hukuksuzluğun en somut örneklerinden biridir" dedi.

"DÜĞÜMÜ AYM ÇÖZEBİLİR"

Ziyaretinin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Yarkadaş, "Berberoğlu tam 295 gündür cezaevinde tutuluyor. İstinaf Mahkemesi, Berberoğlu'nun atılı suçlamaları işlemediğine hükmetmesine rağmen beraat de tahliye de veremedi. Bu düğümü ancak Anayasa Mahkemesi çözebilir" diye konuştu.

"DOSYAYI İNCELEYİN" ÇAĞRISI

Anayasa Mahkemesi'nin AİHM'in son kararları ışığında toplanarak Berberoğlu dosyasını incelemesini isteyen Yarkadaş "Ortada bir suç yok ama ceza var. Berberoğlu olmayan bir suçun bedelini ödüyor" dedi. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bu tutukluluk, Berberoğlu şahsında CHP'ye oy veren milyonlarca kişiye ve toplumun tamamına çektirilen bir cezaya dönüştü. Anayasa Mahkemesi, bu kolektif cezalandırmayı bitirebilecek anayasal güce sahip... AİHM'in son kararı, Berberoğlu davası için bir anahtardır... AYM yeter ki; o kararı önüne alsın ve dosyayı incelesin... Sayın üyeler de görecektir ki; dosyada ciddi bir ihlal vardır... Berberoğlu'nun AYM yoluyla tahliyesi, Türkiye'de adalet bekleyen milyonlara da umut ışığı olacaktır."

"SAĞLIĞI VE MORALİ İYİ"



Berberoğlu'nun 5 gün sonra cezaevinde 300. gününü dolduracağına dikkat çeken

Yarkadaş, "Milletvekili arkadaşımızı artık parlamentoda görevinin başında görmek istiyoruz" dedi.

CHP'li vekil, "Berberoğlu'nun sağlığı ve morali yerinde. Okuyor, araştırıyor ve üretiyor. Tek beklentisi ise adaletin bir an önce sağlanması" ifadesini kullandı.

YASAKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yarkadaş, öte yandan twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan baskılara da tepki gösterdi. CHP'li Yarkadaş, şunları yazdı:

"Gazeteci Hasan Cemal, aynı yazıdan ikinci kez hapis cezası alıyor; savcı ODA TV'ye açtığı soruşturmada, anayasaya aykırı bir biçimde 'haber kaynağının açıklanması'nı istiyor. Çukur dizisinde içinde 'şarap' geçen şarkı sansürleniyor! İşte Hülya Koçyiğit'in aşırı özgür Türkiyesi!"