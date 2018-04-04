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4 Nisan 2018 12:37
Hükümetten vize serbesti açıklaması
AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.
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