4 Nisan 2018 12:37

Hükümetten vize serbesti açıklaması

Hükümetten vize serbesti açıklaması
AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.
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