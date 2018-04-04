4 Nisan 2018 12:20

Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye dönüşünde gelişme

Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye dönüşünde gelişme
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'ye geri dönüşü CHP PM'nin önüne gelecek.
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CHP Parti Meclisi'nde Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı görüşülecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüleceği PM'de, "bağışlama" konuları de ele alınacak.

Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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