Kritik zirve öncesi Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi sarayın kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Ruhani, önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Törenin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme sonrasında Suriye konulu “Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.