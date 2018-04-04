MHP Türkeş'i mezarı başında andı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in ölümünün 21. yıl dönümü nedeni ile düzenlenen anma töreninde konuştu. Alparslan Türkeş’i ölümünün 21.yıldönümünde kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ölümünün 21.yıldönümünde merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş beyi dualarımızla ve özlemlerimizle anmak maksadıyla kabri başındayız. Onu rahmet, minnet ve fatihalarla yad ediyoruz. 80 yıllık hayatını Türklük şuuruna, İslam ve ahlak değerlerine adamış olan ve yaşadığı döneme damga vuran bir vatan sevdalısıydı. Ömrünü milletine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle dolu geçmiştir. Tuzaklara karşı milli şuurun, yıkıma karşı dik duruşun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun simgesi olmuştur.” ifadelerinde bulundu.