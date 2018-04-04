CHP'li İlhan Kesici'den adaylık açıklaması

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, kuliste karşılaştığı İlhan Kesici’ye, “İstanbul için adınız geçiyor, aday olacak mısınız?” diye sorduğunu yazdı.

Sarıkaya yazısında, Kesici'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise kapıyı kapatmadığını belirterek “Daha 1.5 yıl var; her parti kendini önce yerel seçimde ölçer, cumhurbaşkanlığı seçimine ona göre girer. Çin liderinin söylediği gibi, ben kedinin siyah veya beyaz rengine değil, fareyi yakalayıp yakalamadığına bakarım.” dediğini kaydetti.

Adı CHP ile birlikte İyi Parti ve SP için de geçen bir başka isim Abdüllatif Şener ise İstanbul belediye başkanlığı adaylılığı için Sarıkaya’ya şu mesajı vermiş:

“Ben HDP dahil bütün partilerle konuşuyorum; hangi partiyle hareket edeceğim konusunda da bir karara varmadım.”