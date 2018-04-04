CHP’li Erol: Cumhuriyet tarihinin en borçlu hükümeti

CHP’li Tunceli milletvekili Gürsel Erol, “İnsan hayretler içine düşüyor. Aslında ülkenin bu halde olmasının temel nedenlerden birisi, Cumhuriyetimizin ilk günlerinden bu yana uluslararası güçlerin uyguladıkları sinsi politikalar. İstiklal savaşımız sırasında özellikle İngiliz ve Fransız gizli güçleri önce dini ayaklanmalar daha sonra etnik ayaklanmalar çıkardı.” açıklamasında bulundu.

“İŞSİZLİK 12 MİLYONU BULDU”

CHP’li Gürsel Erol, AKP’li Cevdet Yılmaz’ın, “İstihdam rakamları giderek artıyor” değerlendirmesini eleştirdi. Erol, “Cevdet Bey sanki Türkiye’nin değil de başka bir ülkenin kalkınma bakanıymış gibi ifadelerde bulundu. Cumhuriyet tarihinin, bütçesinin yüzde 53’ünün dış ve iç kamu borcunun olduğu tek dönem bu dönem… Cumhuriyet tarihinin en borçlu hükümet dönemini yaşadığımız halde, işsizliğin 12 milyonu bulduğu; icra işlemlerine artık mahkemelerin cevap veremez hale gelip ara buluculukların, ombudsmanlıkların kurulduğu bu dönemde hiçbir şey yokmuş gibi anlatılanları dinlerken insan hayretler içerisinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Erol, ekonominin terör yüzünden kötü halde olduğunu ifade ederken “Derin devletten sonra PKK terör örgütü için devletin iç kaynakları anlamsız ve gereksiz yere harcandı. Bunu siyasi partiler kendi meseleleri olarak gördüler ve yanlış burada aslında.” dedi.