CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin yardımcılığı görevine getirildi.
3 Nisan 2018 21:02
CHP'li Serkan Topal'a yeni görev
Hatay Milletvekili Topal, Hamzaçebi'nin yardımcısı oldu.
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