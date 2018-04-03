3 Nisan 2018 21:02

CHP'li Serkan Topal'a yeni görev

CHP'li Serkan Topal'a yeni görev
Hatay Milletvekili Topal, Hamzaçebi'nin yardımcısı oldu.
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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin yardımcılığı görevine getirildi.

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