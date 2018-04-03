MHP Genel Sekreteri'ne hırsız şoku

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın evi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)- 2 tüfek, 1 televizyon ve değerli bazı eşyaların yanı sıra Büyükataman'ın evinde bulunan bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddia edildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın merkez Nilüfer ilçesi kırsal Yaylacık Mahallesi’ndeki 3 katlı villasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdi. Bahçe duvarından atlayıp birinci kattaki pencereyi kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Büyükataman'a ait 2 tüfek ile 1 televizyon ve bazı değerli eşyaları alarak kaçtı.

Sabah villaya gelen bahçıvan durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi araştırması yaparken, bazı dosya ve klasörlerin de kayıp olduğu iddiası üzerine detaylı çalışma başlatıldı.