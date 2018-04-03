Putin ve Erdoğan düğmeye bastı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Rus ve Türk bayraklarını taşıyan atlı süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Putin'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

AKKUYU TEMEL ATMA TÖRENİNE GEÇTİLER

Erdoğan ile Putin, karşılamanın ardından video konferans yoluyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temel atma törenine geçti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile atıldı ve temele ilk harç döküldü.

PUTİN: TÜRKİYE'DE YENİ BİR SEKTÖR OLUŞTURUYORUZ

Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde katılımcılara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Putin, sözlerine Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'nun inşa sürecinin başlaması dolayısıyla herkesi tebrik ederek başladı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyleyen Putin, "Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz" dedi.

Akkuyu NGS projesinin önemini belirtmenin zor olduğunu kaydeden Putin, santralin Türk atom endüstrisinin temelini oluşturacağını vurguladı.

"Akkuyu'nun güvenlik standardı en yüksek düzeyde olacak" diyen Putin, projeye stratejik yatırım statüsü verilmesi nedeniyle Türk tarafına teşekkür ederken, bunun ekonomik faydalar sağlayacağının altını çizdi.

Putin, "Akkuyu NGS'yi 2023 yılında hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek" diye vurguladı.