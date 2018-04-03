Putin ve Erdoğan düğmeye basacak

Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Putin daha sonra karayolu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Rus ve Türk bayraklarını taşıyan atlı süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Putin'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Ardından Putin, Muhafız Alayı tören kıtasını, “Merhaba Asker” diyerek selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.

Karşılama törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. 16 Türk devletini temsil eden askerler de tören alanında hazır bulundu.

AKKUYU TEMEL ATMA TÖRENİNE GEÇTİLER

Erdoğan ile Putin, karşılamanın ardından video konferans yoluyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temel atma törenine geçti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Tören birazdan başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törende Akkuyu Santralı’nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar İlçesi’ne canlı bağlantı yapılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.