3 Nisan 2018 14:55

Erdoğan'a neden 5 liralık tazminat davası açtığını açıkladı

Erdoğan'a neden 5 liralık tazminat davası açtığını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın açtığı tazminat davası hakkında konuştu.
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CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 3 Nisan 2018

CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 3 Nisan 2018

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

FETÖ'NÜN 1 NUMARALI SİYASİ AYAĞI ERDOĞAN'DIR

"FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir?" demiştim. Niye çıkarmıyorsunuz? Geçen gün dedim, artık kral çıplak. Bir numaralı aktörü, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. O zatın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bunu söyledim diye tazminat davası açmış.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen vatan hainisinKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen vatan hainisin

250 bin liralık tazminat davası açmış, ben de ona açmıştım. 5 paralık açtım. Neden? E değeri 5 para. 5 paralık tazminat davası. Eskiden milyonluk davalar açıyordu, demek ki var yani, şimdi değeri düşürmüş. Sen bırak bu numaraları. Sen, benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın, ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim.

Kılıçdaroğlu'ndan bu görüntüye sert tepkiKılıçdaroğlu'ndan bu görüntüye sert tepki

Şeker vatandır, vatan satılmaz. Bu cumartesi Çorum'da miting yapacağız. Herkesi mitinge bekliyoruz. Sadece Türk bayrakları ile geleceksiniz, parti bayrakları istemiyoruz. Çünkü, şeker vatandır, vatan satılmaz. Bu ülkenin kadınları son sözüm size. Bayrağınıza, vatanınıza sahip çıktığınız gibi bu ülkenin demokrasisine de sahip çıkacaksınız, 2019'da bütün dünyaya bir demokrasi sözü vereceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 7. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 8. KISMI

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