Erdoğan'ın danışmanından Akşener hakkında suç duyurusu

DHA - Üsküdar Üniversitesi'nde bir panele katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Adnan Tanrıverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in SADAT hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Tanrıverdi, "Tazminat davası açacağız. Doğru değil. Bizim Türkiye'de herhangi bir askeri üssümüz yok, silahlı bir unsur eğitmiyoruz. 'Paramiliter yapı oluşturuyor' derken, sivilleri silahlandırıyor demek istiyor. Böyle bir şey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira" dedi.