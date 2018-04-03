CHP İBB 'Grup Başkanvekili' seçimini yaptı

Barış CAN / YURT CHP'de İBB Grup Başkanvekilliği için Ertuğrul Gülsever ve Ferhat Özdemir yarıştı. 102 geçerli oyun 76'sını alan Ertuğrul Gülsever tekrar İBB Grup Başkanvekilliği'ne seçildi. Ferhat Özdemir ise 26 oy aldı.

Yeniden CHP Grup Başkanvekili seçilen Gülsever seçimden sonra şu açıklamayı yaptı:

Bugün gerçekleştirdiğimiz demokrasi şöleninde ailemize yakışır bir yarış yaşadık.

2019 için hedef koyan, İstanbul’u yönetme iddiasındaki yoldaşlığımız, bugün bir kez daha pekişti.

Beni tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili olarak görevlendiren, bu onuru layık gören yoldaşlarıma binlerce kez teşekkür ederim.

Kazanan ya da kaybedenin olmadığı bu seçimle İstanbul’da iktidar olmanın, Türkiye’yi buradan ayağa kaldırmanın destanını yazacağız.

Kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Biz kazanacağız!