Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen vatan hainisin

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kadınların gücünü Adalet Yürüyüşü'nde gördüm.



Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sen de o yürek yok. Çık karşıma çık Recep Bey.



ÜLKÜ TAMER'İ UNUTMADI

Ülkü Tamer yaşayan en büyük şairlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyoruz.



TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçi sorunun 2,5 yıl önce biz gündeme getirdik. İstenilen sonuç alınamadı. 2,5 yıl sonra Saray'ı işgal eden zat. Sözde taşeron işçilere sözde kadro verdi. Binlerce taşeron işçiye kadro verilmedi.



Halkın iktidarında kim olursa olsun, bütün taşeron işçilerine kadro vereceğim.



Bütün otizmli çocuklara sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz.

Tek adam rejimini yıkacağız. Diktatörü oradan alacağız.

Nasıl Cumhuriyet bir kadın devrimiyse, 2019 yılının devrimini de kadınlar gerçekleştirecektir.



SEN VATAN HAİNİSİN



Cumharbaşkanlığı koltuğunu işgal edeceksin. 'Keşke Yunanlılar galip gelseydi' diyen Fesli Kadir'i ziyaret edeceksin... Sen vatan hainisin.



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