Başbakan Binali Yıldırım, saat 13.00'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
3 Nisan 2018 11:53
Meclis'te sürpriz görüşme
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
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Meclis'te sürpriz görüşme
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