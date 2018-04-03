3 Nisan 2018 11:53

Meclis'te sürpriz görüşme

Meclis'te sürpriz görüşme
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
+ A -

Paylaş

Başbakan Binali Yıldırım, saat 13.00'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Çok Okunanlar

Siyaset