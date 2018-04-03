Bahçeli'den gözdağı: Kafasına çuval geçirilip

Bahçeli," Türkeş beyin zamanlar üstü duran ve bakabilen vasfının saygıyla yad edileceğine, kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına içtenlikle inanıyorum. Yarın kabri başında manevi görevimizi huşu içinde yerine getireceğimiz merhum Başbuğumuza, ülkü şehitlerimize ve hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum"dedi.

Dedikodu çıkarmak, polemik üretmek, kutuplaşmayı özendirmek, ayrımcılığı teşvik ve tahrik etmek siyaset gibi sunulsa da, siyaset değildir. Ahlaki ve insanı hiç değildir. Siyasetin dost ve düşman kamplara bölünmesi öngörülmesi oldukça güç tehlikelere davetiye çıkarabilecektir. Halbuki çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır, insanımızın hayatını ilgilendiren acil ihtiyaçlarını sosyal ve ekonomik taleplerini yok sayamayız. Ağırlaşan hayat ve geçim şartlarının düzeltilmesi hususunda parlak bir dokunuş beklenilmektedir. Bu beklentiler karşısında Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı yakalaması önemlidir, takdire layıktır. Bu kapsamda OVP hedefinin 1,9 puan aşılması, kötümserleri ve kriz ayinine çıkan basiretsizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Siyaseti kundaklamak, ekonomiyi karıştırmak, milli güvenliği kaosa sokmak ve Türkiye'ye hasar vermek karanlık çevrelerin ana gayesidir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bu gayenin bir parçasıdır. Duyun-u Umumiye komplosu farklı dozaj, değişik ton ve isimler altında insanımızın feryat ve fukaralığından yapılan serumla maalesef yaşatılmıştır

Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır diyen Bahçeli, "Dedikodu çıkarmak, polemik üretmek, kutuplaşmayı özendirmek, ayrımcılığı teşvik ve tahrik etmek siyaset gibi sunulsa da, siyaset değildir. Ahlaki ve insanı hiç değildir. Siyasetin dost ve düşman kamplara bölünmesi öngörülmesi oldukça güç tehlikelere davetiye çıkarabilecektir. Halbuki çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır, insanımızın hayatını ilgilendiren acil ihtiyaçlarını sosyal ve ekonomik taleplerini yok sayamayız. Ağırlaşan hayat ve geçim şartlarının düzeltilmesi hususunda parlak bir dokunuş beklenilmektedir. Bu beklentiler karşısında Türkiye ekonomisinin 2017 yılının tamamında yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı yakalaması önemlidir, takdire layıktır. Bu kapsamda OVP hedefinin 1,9 puan aşılması, kötümserleri ve kriz ayinine çıkan basiretsizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Siyaseti kundaklamak, ekonomiyi karıştırmak, milli güvenliği kaosa sokmak ve Türkiye'ye hasar vermek karanlık çevrelerin ana gayesidir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bu gayenin bir parçasıdır. Duyun-u Umumiye komplosu farklı dozaj, değişik ton ve isimler altında insanımızın feryat ve fukaralığından yapılan serumla maalesef yaşatılmıştır." dedi.

"TOSUNCUKMUŞ, ÇİFTLİK BANK'MIŞ, SÜT BANK'MIŞ BÖYLE SÜLÜKLERİN KANIMIZI EMMELERİNE İZİN VERİLMEMELİDİR"

Milyonlarca kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine değinen Bahçeli, "Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış Süt Bank'mış, böyle sülüklerin kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredelerse enselerinden tutulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir. "ifadelerini kullandı.

Türkiye hedef ülkedir diyen Bahçeli, "Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasını viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza başarılı olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır. Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanan maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Açıklamadaki proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir. 15 Temmuz 2016'da felakete maruz kaldık. 251 vatan evladı şehit oldu. 16 Temmuz sabaha karşı püskürtülen FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen asker, bürokratların gözaltına alınması püskürtmeye yetecekmidir? FETÖ gibi bir örgüt bir kez daha başka bir isimle peydahlanır, torunlarımızın üstüne gönderilir ve başarılı olursa biz yattığımız yerde nasıl huzur bulacağız? FETÖ demek, PKK, PYD, IŞİD ve arkasındaki ülkeler demektir. FETÖ ile mücadele başta olmak üzere her türlü terörle mücadele sürdürülmeli." dedi.

"FETÖ ÖLMEDİ YAŞIYOR, KRİPTO DAMARLAR İŞLİYOR"

FETÖ ile mücadelede sulandırılamalara izin verilmemelidir diyen Bahçeli, "FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damarlar işliyor. Türk düşmanlarının kanı kurumamıştır. 'FETÖ borsası kuruldu' sözleri ne anlama gelmektedir? Hissedarlar, hangi deliktedir. Mücadele bitti, FETÖ temizlendi demek yerinde mi? Bu kadar kolay mı, bu kadar temelsiz mi? Proje sahipleri bitmeden FETÖ nasıl bitecek? Pensilvanya temizlenmeden FETÖ nasıl bitecek? Devlet konuşmaz. devlet tehdit etmez, devlet spekülasyonlara meyletmez, devlet gereğini yapar.

"PENSİLVANYA'DAKİ HAİN PAPAZ BİR GECE YARISI BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLEREK GETİRİLİP ADALET KARŞISINA ÇIKARILIRSA MİLLİ VİCDAN NEFES ALACAKTIR"

Balkanlardaki FETÖ operasyonuna değinen Bahçeli, "Kosova'daki 6 FETÖ'cü paketlenip Türkiye'ye getirilmiştir. Ancak rehavete sürüklenilmemelidir. Devletin yapması gereken budur. Eğer Pensilvanya'daki hain papaz bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından kafasına çuval geçirilerek alınırsa, uçarak ya da gemiyle getirilip Türk adaletinin karşısına çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahipleri ortaya çıkacak, milli vicdan nefes alacaktır."şeklinde konuştu.

"FRANSA YENİ BİR TERÖR SEVİCİ ÜLKE KONUMUNDA"

Trump'ın Suriye'den çekileceklerine dair açıklamalarına değinen Bahçeli, "Teröristleri adeta sırtına alan ABD'nin Suriye'den çekilme sözleri temelsizdir. Membiç'e operasyon sözleri arttıkça terör yandaşlarıyla ilgili korkuya kapılan yine ABD'dir. Rusya'dan alımı gündemde olan S-400'lere itiraz eden yine ABD'dir. Sınırlarımıza 60 KM mesafedeki Sincar'ı terörden arındırmıyorlarsa Türkiye gereğini yapacak güçtedir. Herkes aklını başına alsın. Kandil'den başlayarak tek bir insan artığı bırakmadan ilerlemek Türk devleti için bir varoluş meselesidir. Fransa, yeni bir terör sevici ülke konumunda. Macron, 7 teröristi insanlığın gözü önünde ağırlamıştır, terörü baş tacı yapmıştır. Dikişi patlayan yamaya dönen Fransa, terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuğa soyunmuştur. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ahlaksızlıktır? İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir. Fransa, Türkiye ile birlikte müttefik değil midir? NATO ortağı değil midir? Fransa'nın YPG sempatizanlığı, Türk düşmanlığı yeni değildir."dedi.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

CHP'li Özel'in 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' sözlerine cevap veren Bahçeli, Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin."ifadelerini kullandı