HDP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu

HDP'nin 3. Olacağan Kongresi'nin ardından toplanan Parti Meclsi'nde MYK üyeleri belirlendi. Buna göre 13 yönetici yeni dönemde de MYK’de görev alacak.

Bu isimler, Ali Kenanoğlu, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Dirayet Taşdemir, Fatma Kurtulan, Gülsüm Ağaoğlu, Hakkı Saruhan Oruç, Hişyar Özsoy, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Öner, Sevtap Akdağ Karahanlı ve Yurdusev Özsökmenler oldu.

MYK'YE 16 YENİ ÜYE GİRDİ

HDP’nin yeni MYK üyeleri ise Alican Önlü, Aysel Güzel, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Emine Kaya, Garo Paylan, Günay Kubilay, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Rıdvan Turan, Tuna Aydın, Zahide Besi ve Zeynep Boğa oldu.

9 MİLLETVEKİLİ DE MYK'DE

29 üye bulunan MYK’de 9 milletvekili yer aldı. Bu isimler, Alican Önlü, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, Nadir Yıldırım ve Nimetullah Erdoğmuş.

HDP’nin yeni MYK’sinde yer alana isimlerin tamamı şöyle:

Ali Kenanoğlu, Alican Önlü, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan,

Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oruç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Bingöl, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş,

Ömer Öner, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahanlı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zahide Besi ve Zeynep Boğa.