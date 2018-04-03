2019 için 'dengeli' İYİ Parti hazırlığı

CUMHURİYET - SELDA GÜNEYSU - “Seçime katılabilme yükümlülüklerini yerine getirebilmek” amacıyla 1. olağanüstü kurultayı’nı gerçekleştiren İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener, kendisini 2019 seçimlerine taşıyacak kadro üzerinde çalışıyor.

Parti içinde eski MHP’lilerle, DYP, ANAP gibi merkez sağdan gelen isimler arasında yaşanan tartışmaya, partinin genel idare kurulu (GİK) sayısını 60’tan 80’e çıkararak son veren Akşener’in, GİK’te kurduğu “denge”yi partinin vitrini olan Başkanlık Divanı’nda da gözetmesi bekleniyor.

Akşener’in, 12 olan Başkanlık Divanı üye sayısını 15’e çıkaracağı, genel başkan yardımcılığına ise eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Refah Partisi kökenli isimlerden Mukadder Başeğmez ve eski ANAP milletvekili Ahad Andican gibi isimlerin getireceği konuşuluyor.

GİK’e formül bulundu

İYİ Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen 1. olağanüstü Kurultayı’nın ardından gözler, yeniden şekillenecek olan Başkanlık Divanı’na çevrildi. Kurultay öncesinde Akşener’e, özellikle ANAP ve DYP’de siyaset yapmış isimlerden “partinin MHP’nin küçük bir oluşumu gibi göründüğü” yönünde eleştiriler gelmiş, Akşener de önceki günkü kurultayı işaret etmiş ve “partiyi merkez sağ çizgiye çekeceğini” açıklamıştı.

Akşener, parti içindeki bu tartışmaya GİK’teki üye sayısını artırarak son verdi; daha önce partinin kurucular kurulu ile yaptığı kurultayda listeye dahil etmediği isimler, bu kurultayda listeye girdi. Listeye giren isimler arasında “denge gözetildiği” görülürken, aynı dengenin partinin çekirdek yönetim kadrosu olan Başkanlık Divan’ında da gözetileceği vurgulanıyor.

Akşener’in bir hafta içinde açıklayacağı belirtilen partinin başkanlık divanı listesinde, GİK’e yeni giren isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Bu isimlerden en dikkat çeken ise uzunca bir süre MHP’de siyaset yapan ancak 2011’deki “kaset skandalı” nedeniyle partiyle yolları ayrılan eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı. MHP’deki olağanüstü kurultay döneminden bu yana Akşener’i destekleyen Paçacı, şimdiye dek sadece partinin kurucular kurulu üyesi olarak kalmayı tercih etmişti.

Akşener’in Paçacı’ya “Artık yönetimde olmalısın” dediği kaydediliyor. Paçacı’yla birlikte divanda, Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da olacağı belirtiliyor. Akşener’in, “kendisine bu yönde ne kadar eleştiri gelse de parti teşkilat yapılanmasına Aydın’la devam edeceği, böylece MHP tabanına da Aydın’la “mesaj vereceği” dillendiriliyor.

Sendikacılıktan siyasete

GİK’e yeni giren isimler arasında dikkat çekenlerden bir diğeri de eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk. Koncuk da Akşener’i en başından bu yana destekleyen ve ülkücü kökenli isimlerden biri. Koncuk’un daha önce “sendikadaki görevi nedeniyle partinin yönetim kadrosunda yer almadığı”, istifasının ardından Akşener’in yakın ekibinde olacağı konuşuluyor. Akşener’in yeni divanda Koncuk’a da “Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” görevini vereceği ifade ediliyor.

SP kadrolarında yıllarca siyaset yapan Mukadder Başeğmez, kurultayın divan başkanlığını yapan eski ANAP milletvekili Ahad Andican gibi isimlerin de İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda yer alacağı dillendiriliyor. Divanda sürpriz olarak ayrıca MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde Akşener’in avukatlığını yapan Feridun Bahşi’nin yer alacağı, Bahşi’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilebileceği ifade ediliyor.

Böylece Akşener’in, “bir MHP’den bir merkez sağdan” isimlerle kurulu divanla 2019 seçimlerine gideceğine dikkat çekiliyor. Akşener’in, bu isimlerin yanı sıra, Google’da çalışırken İYİ Parti’nin teklifi üzerine Türkiye’ye gelen, mevcut İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray gibi isimleri de yine yanında tutacağı konuşuluyor.

Çirkin'e Aydın 'ayarı'

Eski MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin’in “parti teşkilatlarındaki yapılanma nedeniyle Koray Aydın’ı istifaya davet ettiği gerekçesiyle liste dışı kaldığı” belirtiliyor. Çirkin, parti içi WhatsApp grubunda, özellikle Hatay ve Osmaniye gibi illerdeki teşkilat yapılanması sonrasında isim vermeden Aydın’ı hedef almıştı.