İşte AKP'de İstanbul ve Ankara için öne çıkan isimler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı: "AK Parti İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Ali Babacan veya Süleyman Soylu'yu aday gösterebilir."

İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin açık ara önde konuşulduğunu öne süren Abdulkadir Selvi, "Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "İstanbul ve Ankara seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018) yazısına şöyle devam etti:

AK Parti’de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur. İstanbul ve Ankara için Mevlüt Uysal ile Mustafa Tuna’nın aday gösterilip gösterilmeyeceği en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Şurası kesin ki Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor.

CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğluda görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İncede önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım” dedi.

İstanbul ve Ankara seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek. İstanbul’da son gelen anket AK Parti’yi rahatlattı. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. İstanbul’da HDP kilit parti konumunda. HDP’nin oyunun ne kadarı CHP’ye gidecek, AK Parti ne kadarını alabilecek? Saadet Partisi şimdiye kadar AK Parti açısından önemliydi ama bu seçimde CHP’nin de ilgi alanında. Ankara’da MHP, kilit parti olma özelliğini koruyor. Tabii bir de İYİ Parti faktörü var. Meral Akşener’in ilk seçim sınavı olacak.

Yerel seçimler AK Parti-MHP ittifakı için önemli bir test olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘gönül ittifakı’nın gerçekleşeceği görüşünde. Yerel seçimlerde asıl muhalefetin ittifaka ihtiyacı var. Muhalefet farkında değil ama yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir prova olacak.