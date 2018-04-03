Yavuz Bingöl: Kılıçdaroğlu'yla da gideriz

Yavuz Bingöl, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu programa telefonla bağlanıp Hatay ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilerine cevaben "Kılıçdaroğlu toplasın onunla da gideriz!" dedi.

İşte Bingöl'ün sözlerinden öne çıkanlar:

Biz 40 gün önce 15 arkadaşla Reyhanlı ilçesine gittik. Kendi inisiyatifimizle gittik. İlçe Jandarmayı ziyaret ettik. Bizden bir hafta sonra da Oktay Kaynarca ve ekibi gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir daha ki sefere birlikte gidelim dedi. Organizasyon bu şekilde gerçekleşti.

Askere destek vermeyi de siyaset haline getirmek çok doğru gelmiyor bana! Ve bütün sanatçılara da haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

"KILIÇDAROĞLU TOPLASIN ONUNLA DA GİDERİZ!"

Keşke herkes gitse. Biz kendi olanaklarımızla gittik. Biz muhalefet partisi lideri toplasın (Kemal Kılıçdaroğlu) onunla da gideriz. Herkesle gideriz biz. Biz bu ülkenin sanatçılarıyız.