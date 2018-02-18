CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse kimdir?

Fatma Köse, Miyase ve Hüseyin Taştan çiftinin kızı olarak Malatya iline bağlı Arguvan ilçesinde doğdu.

Köse İlk ve Orta öğrenimini Arguvan'da tamamladı, ardına Malatya Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi.

1995 yılında Adıyaman Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Fatma Köse, çalışırken bir yandan da Anadolu Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun kurucu üyeliğini üstlenen ve yönetim kurulunda yer alan Köse,

Tüm Sağlıkçılar Derneği Adıyaman Şubesi kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği,

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

Eğitilebilir Özürlü Çocuklar Derneği kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

Sağlık Emekçileri Sendikası Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2012’de Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı MYK üyeliğine seçilen Köse, kadın örgütlenmesinde 3,5 yıla aşkın sürede alan ve saha çalışmalarında aktif olarak görev aldıktan sonra, 14 Şubat 2015 yılında yapılan Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçilmiş ve günümüze kadar aktif bir şekilde Kadın Örgütlenmesine katkılarını sürdürmektedir.

Fatma Köse yönetimindeki Kadın Örgütü, yönetime geldiğinden buyana, örgüte 10.491 kadın üye kazandırmış olup, 81 ilimizde de örgütlülüğü sağlamıştır. Göreve geldiğinde örgütlülüğü eksik olan 6 il’de iyileştirme başlatılmış ve 5 il’de Kadın Kolları il yönetimleri oluşturulmuş olup, kadın üyeler aktif hale getirilmiştir.

Dolayısıyla Fatma Köse yönetimindeki Kadın Örgütü, 81 il’de Kadın Kolları örgütlenmesine geniş çaplı katkı ve olanak sağlamaktadır.