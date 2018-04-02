AKP'nin kurucusundan Gökçek'e ağır sözler: Hırsızda para çok

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - AKP kurucusu ve Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, ''Hırsızda para çok, gazetesi var, televizyonu var. Ben milletin rızkını parsellemedim. İlahi Adalet'e inanıyorum. Her kim ki bu milletin tek bir kuruşunu dahi yerse, Allah onun burnundan fitil fitil çıkarır, çıkarıyor da... Bu fitne fesat yuvasının yaptığı pislikler teker teker gün yüzüne çıkacak ve herkes hakettiği cezayı çekecek'' dedi. Altınok, yıllardır yargılandığı su davasından beraat edince Gökçek'e sert göndermeler yaptı.

Altınok hakkında 2009 yılında belediyeye ait park, bahçe, şelale ve bazı hizmet binalarında kaçak su kullanarak, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dava açılmıştı. 9 yıl sonra Altınok hakkında beraat kararı çıktı. Altınok “İlahi adalet tecelli etti” diyerek Melih Gökçek'e yönelik sert bir açıklama yaptı.

Turgut Altınok

PEŞKEŞ ÇEKMEDİM, PARSELLEMEDİM

Altınok ”Senelerdir yoktan yere yargılandığımız ‘Su Davası'ndan Allah’ın izniyle beraat ettik. 15 senelik Belediye Başkanlığı döneminde bizi hiçbir suçla suçlayamadılar. Bütün hesaplarımız didik didik incelendi. Hiçbir yolsuzluk bulamadılar, bulamazlar da. Başkanlığım süresince ne yurtiçi ne de yurtdışı harcırahım olmadı. Hiçbir akrabamı ya da yakınımı belediyede işe almadım. Benim dönemimde Keçiören Belediyesi’nden zengin olan bir kişi dahi yoktur. Milletin rızkını tek bir kişiye ya da gruba peşkeş çekmedim, parsellemedim” dedi ve şunları söyledi:

DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI…

”Bizim önümüzü her daim kesmek istediler, çünkü istedikleri düzene ayak uydurmadım. Bu sebeple ‘Su'dan bahaneler ürettiler. Belediyenin parklarını kaçak suyla suladığımızı iddia ettiler, dönemin kayıtlarında neyi nasıl yaptığımız mevcuttur. Başarımızın önüne geçmek isteyen dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Keçiören’deki bütün parkların suyunu kesmiştir. Biz de buna karşılık olarak su tankerleri alarak, taşıma suyla parklarımızı suladık. Bu hassatiyemize rağmen takdir edileceğimize mahkemeye verildik.

HIRSIZDA PARA ÇOK

Allah’a şükürler olsun ki su davasından beraat etmiş bulunmaktayız. Seçim döneminde Altınok seçilse de Belediye Başkanlığı yapamaz; hakkında kesinleşmiş hapis cezası var deyip, gazetelere beyanat vererek halkı yanlış yönlendirmeye çalıştılar. Hırsızda para çok! Gazetesi var, televizyonu var. Bu yolla toplumda yalan yanlış bir algı oluşturdular. Haksız kazançla, haram parayla kurduğum bir televizyonum ya da gazetem yok. Bu yüzden insanlara bu durumun yalan olduğunu yüz yüze anlattım, ne kadar kişiye ulaşabildik bilemiyorum. Ama hep söylediğim gibi İlahi Adalet’e inanıyorum. Her kim ki bu milletin tek bir kuruşunu dahi yerse, Allah onun burnundan fitil fitil çıkarır, çıkarıyor da… Bu fitne fesat yuvasının yaptığı pislikler teker teker gün yüzüne çıkacak ve herkes hak ettiği cezayı çekecek”