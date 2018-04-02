CHP'li vekilden Erdoğan'a jet 'Mankurt' yanıtı

GERÇEK GÜNDEM - CHP’li Pekşen: “Siz, FETÖ ve ABD ile birlikte orduya kumpas kurarken, kahraman Türk askeri yalan ifadelerle, sahte deliller ve PKK yöneticisi gizli tanıkların ifadeleriyle yıllarca zindanlara atılırken, devletin en mahrem bilgilerinin saklandığı kozmik oda FETÖ’cülere açılıp bu ülkenin sırları ortalığa saçılırken ben FETÖ ile mücadele ediyordum.”

Erdoğan'dan CHP'li vekile tepki



CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile şu açıklamayı yaptı:



"Sayın Cumhurbaşkanı sana yakışan senin üslubunla değil, bu ülkenin aziz yurttaşlarına yakışan, Anadolu insanının nezaket, erdem ve görgü kuralları çerçevesinde yalnızca gerçeklerle cevap vereceğim.

Ya Cumhurun Başkanı olacaksın ya da siyaseten bunların hepsini önüne koyacağız.



Bu millet senin baskı ve zulmünden bıkmıştır.

Bu millet artık yeter demektedir.



Bu millet senin kölen ya da istediğin zaman azarlayacağın kapı kulların değildir.

Sen konuştukça Kuddisi Okkır’ın, Kaşif Kozinoğlu’nun, Ali Tatar’ın, Murat Özenalp, Cem Aziz Çakmak’ın ve Balyoz, Ergenekon kumpası nedeniyle hayatını kaybeden daha bir çok masum insanın kemikleri sızlıyor.

Yargı devletin yargısı, savcılar Cumhuriyet’in savcısı olacak. Adalet vicdanın adaleti, polis ve jandarma devletin olacak. Sen de anayasa ve yasalara uyacaksın.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen



Senin bağırıp çağırmana, meydan okumalarına, baskına boyun eğecek, papuç bırakacak korkaklık ve acziyet gösterecek birisi değilim.

Benim övünecek bir geçmişim var. Üstelik kapı gibi diplomam var. Benim geçmişimde Atatürk var, Cumhuriyet var. FETÖ terör örgütüne karşı 20 yıllık direnişim ve mücadelem var. Adalet var hukuk var. Adalet ve hukuk mücadelesi var. Türk halkının vicdanı var.



Siz, FETÖ ve ABD ile birlikte orduya kumpas kurarken, kahraman Türk askeri yalan ifadelerle, sahte deliller ve PKK yöneticisi gizli tanıkların ifadeleriyle yıllarca zindanlara atılırken, devletin en mahrem bilgilerinin saklandığı kozmik oda FETÖ’cülere açılıp bu ülkenin sırları ortalığa saçılırken ben FETÖ ile mücadele ediyordum. Hem de tam 20 yıldır.



Benim geçmişimde FETÖ yok, Oslo görüşmeleri yok, Dolmabahçe görüşmeleri yok, Habur rezaleti yok, megri megri yok. Man Adası’nda da şirketim yok.

Mankurt arıyorsan FETÖ borsasına, AKP’ye ve yarattığın esere bak!

BOP eş başkanlığı yapan kimse,

FETÖ ile işbirliği yapan kimse,

‘Ne istediler de vermedik’ diyen kimse

Milli Orduya ve Milli Devlete kumpas kuran kimse

Milli dış politikayı bitiren kimse

Bu memleketin bütün zenginliklerini satan kimse

Bu ülkenin yurtdışından saman ithal etmesine neden olan kimse

Mankurt odur."