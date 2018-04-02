CHP: Afrin'de müteahhitlik peşinde miydiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Tezcan, Afrin operasyonuna değinerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in sözlerini eleştirdi.

Saray danışmanı İlnur Çevik katıldığı bir TV programında "Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama daha fazla da olabilirdi..." dedikten sonra "İki önemli kazancımız var" diyerek bunlardan birinin daha fazla şehit verilmesinin önüne geçilmesi olduğunu dile getirmişti. Tezcan bu sözlere atıfta bulunarak "Siz Afrin'de müteahhitlik peşinde miydiniz vatan peşinde miydiniz" dedi.

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