İlgezdi cinsel taciz iddialarını Meclis'e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da halk otobüsünde yaşanan cinsel taciz ile ilgili önergesinde “Son verilere göre, İstanbul genelinde cinsel tacize uğradığı için güvenlik birimlerine getirilen kız çocuğu sayısı 1.853’tür. Bu çocukların 344’ü 11 yaş ve altında, 972’si ise 15-17 yaş arasındadır. Bu çocuklardan, toplu taşım araçlarında tacize ve şiddete uğrayanların sayısı nedir?” şeklinde sordu.

İlgezdi’nin soru önergesi şöyle:



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98’nci ve Meclis İçtüzüğünün 94’üncü maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

02.04.2018

Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

İstanbul Milletvekili

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Geçtiğimiz Şubat ayında, İstanbul’da, Ortaköy’deki evine gitmek için Mecidiyeköy’den özel halk otobüsüne binen 19 yaşındaki genç kızın tacize uğradığı iddiaları basına yansımıştır. Soruşturmayı tamamlayan savcılık iddianamesinde, şüphelinin müştekiyi rızası dışında araçtan indirmeyerek alıkoyduğu ve sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Müştekinin kararlı tavırları nedeniyle olayın ileri boyutlara varmadığı ifade edilen iddianamede, Halk Otobüsü şoförü A.A.’nın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ne var ki, İstanbul’un göbeğinde taciz dehşetini yaşan 19 yaşındaki L. M. ne ilktir ne de son olacaktır. Kanunlar kadınları taciz ve şiddet karşısında korumakta yetersiz kalıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun, geçtiğimiz şubat ayında basına yansıyan verilerden derlediği rapora göre, 31 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadınların 23’ü yabancı kişiler, 7’si tanıdığı kişiler, 1’i üvey babası tarafından şiddete uğradı.

Bu bağlamda;

1- Son bir yılda İETT ve Özel halk otobüsünde cinsel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle Emniyete başvuran kadın sayısı nedir?

2- Son bir yılda İETT ve Özel Halk Otobüsünde tacizde bulunduğu gerekçesiyle lisansı iptal edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan şoför sayısı nedir? Kaçı tutuklanmıştır?

3- İETT ve Özel Halk Otobüsünde tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan ama görevine devam eden şoför var mıdır?

4- İETT ve Özel Halk Otobüsünde tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan/görevine son verilen sayısı nedir?

5- Son verilere göre, İstanbul genelinde cinsel tacize uğradığı için güvenlik birimlerine getirilen kız çocuğu sayısı 1.853’tür. Bu çocukların 344’ü 11 yaş ve altında, 972’si ise 15-17 yaş arasındadır. Bu çocuklardan, toplu taşım araçlarında tacize ve şiddete uğrayanların sayısı nedir?

6- Özellikle İstanbul genelindeki toplu taşım araçlarında meydana gelen taciz ve şiddet olaylarının bir türlü önlenememesi ve sorumlular hakkında kamuoyu vicdanını rahatlatıcı caydırıcı cezaların verilememesinin sebebi, örneğini bazı illerde gördüğümüz ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren “pembe otobüs” gibi uygulamaları meşrulaştırmak mıdır? “