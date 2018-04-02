CHP, Mardin için harekete geçti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığında İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Mardin çıkarması sonucu, köylülerin şikâyetleri Meclis’e taşındı.

Meclis’e soru önergesi veren Tanal, “Çiftçilerin isyanlarından anladığımız Mardin’in nedenini bilmediğimiz bir şekilde cezalandırıldığıdır. Bu ülkenin vatandaşına hırsız muamelesi yapan iktidar Mardinlilerin de bu ülkenin vatandaşı olduğunu unutmasın. Mardinli çiftçi, en az Cumhurbaşkanı kadar bu ülkenin vatandaşıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönlendirmesiyle, İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal başkanlığında İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi geçtiğimiz hafta Mardin’e gitmiş ve birebir Mardinlilerin sorunlarını dinlemişti. Çiftçinin isyanına kulak veren CHP Heyeti harekete geçti. Çiftçileri dinleyerek tespitlerde bulunan Tanal, sorunları soru önergeleriyle Meclis’e taşıdı. Tanal, şunları söyledi:



“Toprağını ekip biçmekten başka çaresi olmayan çiftçiye tarlaları sat borcunu öde diyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Peki, çiftçinin neden borcu var? Çiftçimin sayacını kontrol etmeden elektrik faturaları kesiliyor. Birbirine kilometrelerce uzaklıktaki sayaçlara aynı dakika içinde faturalar kesiliyor. Bir dakika içerisinde köydeki uzak mesafeli evlere nasıl aynı anda fatura kesilebiliyor? Hâlbuki araları en yakını 2 kilometre, bu durum bile gelip bizzat kontrol etmeden fatura kesildiğini gösteriyor. Bir başka bir sorun, çiftçiye gelip sayaç takıyorlar ama aboneliğini aynı gün yapmayıp ileri bir tarihe atıyorlar. Haftalarca, aylarca abonelik yapılmıyor. Oysa prosedüre göre 1 hafta içinde yetkililerin aboneliği yapması gerekiyor. Yetkililerin ihmalinden dolayı çiftçiye, senin aboneliğin yok diyerek dolgun ceza faturaları kesiliyor. Mardin’de mısır ikinci ürün konumundadır. Kısaca çiftçiye diyorlar ki mısır ekme, damlama yöntemi kullanmayan mısır ekmesin diyorlar. Damlama yöntemi kullanabilen çiftçi sayısı da az olduğu için, Mardin’de mısır ekimi sekteye uğruyor. Hem çiftçi mağdur oluyor hem de ülke ekonomisi zarar görüyor. Çiftçiler, ‘yetkililer bize madem elektrik faturasını ödeyemiyorsunuz o zaman tarım yapmayın, ya da tarlaları satın bize ödemesini yapın’ dediklerini ifade ediyor. Biz Mardin’e gezi olsun diye gitmedik, boş nutuklar atmaya da gitmedik. Mardin’in elektrik sorunu, tarım sorunu çözülene kadar Mardin’in peşini bırakmayacağız. Hükümet bunu böyle bilsin.”