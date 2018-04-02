Erdoğan: Her an duyabilirsiniz

Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, gazetecilerimiz askerlerimizle orada iç içe olduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Güzel bir askerimizle buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz" dedi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. Hayata feçirdiğimiz 4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Geçmişte ideolojik saplantılarla eğitim öğretime verilen zararı kaldırdık. Eğitime verdiğimiz önemin karşılığını her alanda alıyoruz. Geldiğimiz yer küçümsenecek gibi değildir ama eğitim konusunda istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadık. Bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir. Bazı yerlerde bir tıkanıklık bir eksiklik var. Dilini kültürünü öğrenmemiş insana matematik de aldığı eğitim de yük gelir. Tamamen sınav kazanmaya odaklı sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. Bu TEOG falan ondan kaldıralım dedik ya. Biz TEOG'la okumadık ya. Sınav bir amaç değil araçtır.

"ONLARDAN UZAK DURUN"

Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle kesinlik uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde genç dimağlar olur. Her kim ki size annenize babanıza rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize milletinize devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunlardan hiçbirinin bizim inancımızla töremizle ilgili yoktur. Milletine ve devletine ihanet hiç kimsenin sözünü bile etmeye değmez.

"İŞTE BU TAM BİR KÖTÜ ÖRNEK"

Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim yatırımcıları ülkemize davet etmemize 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir.



CHP'Lİ PEKŞEN NE DEMİŞTİ?



CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin" demişti

ZEYTİN DALI HAREKATI



Son rakamı aldım, Afrin’de son rakam 3872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, gazetecilerimiz askerlerimizle orada iç içe olduk.

AFRİN

Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Güzel bir askerimizle buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerini sınırları dışındaki inlerinde bulup tepesine biniyor. Gabar’da Tendürek’te Bestler Deresi’nde inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye’ye kaçtılar, Sincar’a kaçtılar, Afrin’e kaçtılar. Dedik ki bak, Bağdat yönetimine özellikle söyledik. ‘Siz halledecekseniz halledin. Yoksa PKK’yı biz gelir Sincar’da hallederiz’

Gençler unutmayın, hayali olmayanın istikbali olamaz. Gençler bodrum katlarında beden eğitimi dersi yaptık. Şimdi siz bu muhteşem spor salonlarında inşallah beden eğitimi derslerinizi yapacak ve rekabete gireceksiniz. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen kurumlarımıza ve hayırseverlerimize tekraren teşekkür ediyorum.

Güzel bir buluşmamız oldu orada askerimizle. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de her an duyabilirsiniz.

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