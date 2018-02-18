Bahçeli ittifak için Saray'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. 17.30'da başlayan görüşme 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatırdı.

Komisyon üyeleri, geçen hafta çalışmalarını tamamlayarak, Genel Başkanlarına bir sunum yaptılar. Ortaya çıkan metni liderler de kendi içlerinde değerlendirdikten sonra bugün de bir araya geldiler. Saray’da yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerinden dolayı Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de Erdoğan’a komisyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti iletti.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki lider, komisyonun belli noktaya getirdiği ve önümüzdeki haftalarda yerel seçim paketinin içinde TBMM’ye sevkedilmesi beklenen metin ile ilgili son pürüzleri görüştü. Buluşmada, ittifakın adının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Erdoğan daha önce ittifaktan “Milli Mutabakat” olarak bahsederken, Bahçeli ise “Ay Yıldız” önerisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede “Ay Yıldız” adı ile ilgili Bahçeli’den detaylı bilgi aldığı da öğrenildi. Meclis’i ay, cumhurbaşkanını ise yıldız olarak niteleyen Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; güçlü yönetim, güçlü Meclis’le birlikte iki sütun üzerindedir. Güçlü Meclis; yasama, denetim, denge, güçlü yürütme ise Cumhurbaşkanı ve hükümetten ibarettir. Etkin yasama ve denetim Türkiye’de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşacak olan 600 milletvekilini temsil ediyor. Diğeri ise halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı ve onun kuracağı hükümeti temsil ediyor. O zaman etkin yasama, etkin denetim ve denge ise 600 milletvekilinden oluşuyorsa o şöyle bir ‘ay’dır. Cumhurbaşkanı'nın ise hükümet olarak ‘yıldız’dır” değerlendirmesini aktardığı kaydedildi.

Parti amblemleri



Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifaka ilişkin parti amblemleri olup olmaması, partilerin tek mi yoksa ayrı listelerle mi seçime girecekleri tartışmalarına da değinildi. Ayrı listeler formülünün daha öne çıktığı belirtildi. İki partinin, yan yana iki sütunda blok olarak ittifak oluşturup, üzerine ana logo ile ittifakın isminin verilmesi üzerine yoğunlaşıldı. İttifakta hazine yardımının paylaşılma şekli, bir ön mutabakat metninin hazırlanıp partilerin imzalaması, yüzde 10 seçim barajının korunması konularına da değinildiği öğrenildi. Liderlerin görüşmesinin ardından mutabakat çerçevesi ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi planlanıyor. Yerel seçime dönük düzenlemelerin de hazır durumda haftaya TBMM’ye sunulabilmesi amaçlanıyor.



Afrin bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak görüşmelerinin yanı sıra Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak da Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi. MHP Liderinin harekatın sonuna kadar devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, parti olarak yanlarında olduklarını vurguladığı belirtildi.