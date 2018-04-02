Erdoğan'ı 1. sıraya yanına da o lideri koydu!

Çavuşoğlu, "Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor ülkeleri. Lider yok, dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var lider olarak, onun yanına Putin'i katabiliriz. Başka lider yok" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Rumeli Balkan Buluşması kapsamında dernek başkanlarıyla basına kapalı toplantıya katılan Çavuşoğlu, daha sonra düzenlenen yemekte konuştu.

Çavuşoğlu, devletle millet kaynaşmasını yeniden teminat altına aldıklarını dile getirerek, ülkede birçok alanda önemli sıçramalar kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine birbirimize daha fazla sarılarak bu coğrafyada bölgesel güç haline geldik. Biliyoruz ki Türkiye güçlü olduğu takdirde, Recep Tayyip Erdoğan'ın ciğerinden sökülüp de gelen haykırışları dünyaya ulaştığı takdirde oradaki insanlar güven içerisinde yaşamaya devam ediyorlar.

'LİDER YOK, DÜNYADA SAĞDAN SAY BİR, SOLDAN SAY İKİ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ümmetin umudu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerin eksikliğini hissettiği önemli bir konu vardır. Açık ve net, burada farklı düşünceye sahip arkadaşlarımız da olabilir. Birbirimize saygılıyız ama birşeyi ifade etmemiz lazım. Bugün Avrupa'nın, Batı'nın dünyanın eksikliğini hissettiği şey, liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor ülkeleri. Lider yok, dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var lider olarak, onun yanına Putin'i katabiliriz. Başka lider yok."