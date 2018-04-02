Devlet Bahçeli'den İYİ Partililere şok yasak

Erdoğan ve Davutoğlu için özel protokol yapılmıştı.

İYİ Parti kongresi için Anadolu’nun birçok bölgesinden Ankara’ya gelen partililerin Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmedi. Talimatın bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından verildiği öğrenildi. Bahçeli, 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a özel protokol yaptırmıştı.

İyi Parti 1. Olağanüstü Kongresi için çeşitli illerden Ankara’ya gelen partililer kurultaya yoğun ilgi gösterdi. On binlerce partilinin yoğun kalabalıktan dolayı dışarıda kaldığı görülürken, birçok partili Alparslan Türkeş’in mezarını da ziyaret etmek istedi.