SP Liderinden Diyarbakır önerisi

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Afrin harekâtında ilçe merkezine girildiği gün olan 18 Mart’tan birkaç gün sonra Karamollaoğlu, hükümete Ortadoğu’nun sorunlarının çözümü için bir konferans önerisinde bulundu. Sıcak tartışmaların arasında fazla dikkat çekmeyen çağrısında Karamollaoğlu, Afrin harekâtında gelinen noktanın analizini yaptıktan sonra, “Sınır güvenliği kadar bir önemli konu kardeşlik ikliminin sağlanmasıdır” dedi ve “Diyarbakır’da geniş katılımlı, bölgesel bir konferans organize edilmelidir. ‘Barış, İstikrar ve Kardeşlik’ başlığı altında düzenlenecek bu konferansta İslam ülkelerinin meşru yönetimlerinin yanı sıra silaha bulaşmamış her grup temsil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

İŞGALİN 15. YILI

İktidara yapılan bu çağrının hem Afrin harekâtında ilk aşamanın tamamlanmasından sonra hem de ABD’nin Irak’ı işgalinin 15. yıldönümünde yapılmasının önemi vurgulandı. Çağrının temelinde “taktik iyileştirmeler” olarak görülen Afrin, Mınbiç, Fırat’ın doğusu-batısı gibi sorunlara değil, bölgede etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinde oynanan oyuna dikkat çekilmesi yatıyor. Suriye rejimi ile de temasa geçilmesi gerektiği belirtilirken, konferansa hem Şam yönetiminin hem de Afrin harekâtının da yürütüldüğü Kuzey Suriye temsilcilerinin davet edilmesi gerektiği dile getirildi. Ancak konferansta temsil edilmesi gerekenin YPG/PYD değil Kuzey Suriye’deki aşiretler olduğunun altı çizildi. Saadet Partisi’nin Diyarbakır’da toplanacak konferansa Irak ve İran’ın yönetimlerinin çağrılmasını önerdiği belirtildi. Buna göre hem Irak merkezi yönetiminin hem de Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ndeki Kürt parti yöneticilerinin temsil edilmesinin önemi vurgulandı. Her ne kadar coğrafyasında yaşayan Kürtlerle arasındaki sorunları kendi içinde çözdüğü kabul edilse de İran yönetiminin de tonferansta bulunması gerektiği ifade edildi.

TÜM SORUNLAR İÇİN

Bölgede yaşanan sorunların temelinde Kürt sorununun olduğu düşüncesinden hareketle, Diyarbakır konferansında, her 4 ülkede yaşayan Kürtlerin, yönetimlerle yaşadığı bütün problemlerin; anadil sorunundan kültürel haklara kadar, çözümü için istişare edilebileceği ifade edildi.