Cihaner, Afrin operasyonunun nedenini açıkladı

Panelde söz alan CHP İstambul Milletvekili İlhan Cihaner, OHAL'i siyasetçi kimliği yerine hukukçu kimliğiyle değerlendirdi:

15 Temmuz sonrasında OHAL ve KHK’lerle parlamentonun işlevsizleştirdi. Bugün uygulanan OHAL, yasal olarak OHAL'i bile aştı. İttifak yasası geçirildi ancak seçim barajına dokunulmadı. Seçim barajının dışında fiili ve doğal barajlar da var. Kamu kaynaklarından yararlanmada eşitsizlikler, tutuklu milletvekilleri var. Bunlar da doğal ve fiili barajlar. Fiili baraj durumlarından biri basın yoluyla konulan ambargodur. Bir diğeri ise; milletvekillerinin tutuklu bulunmasıdır."

'BETER OLSUNLAR'

Doğan Medya'nın satılmasına da değinen Cihaner, "En sinsi saray destekçileri, oturup ağlayacak halimiz yok. Beter olsunlar demekten başka diyecek bir şeyimiz yok" dedi.

'AFRİN OPERASYONU AKP'NİN SEÇİM ÇALIŞMASININ BİR AYAĞI'

İlhan Cihaner, Afrin Harekatı'na ilişkin ise şunları söyledi: “Afrin operasyonunu AKP’nin 2019 seçim çalışmalarının bir ayağı olarak görüyorum. Başka bir halkın ulusun egemen devletin kanı, gözyaşı üzerinden hiçbir şey kurulamaz. Sadece Afrin değil herhangi bir yerin bombalanmasını kabul etmem mümkün değil.”