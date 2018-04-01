Erdoğan, MHP'li Başkan'a karşı 'Adana'yı alacağız' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Daha önceki açıklamalarında yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirten Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin alınması gerektiğini söyledi.

Erdoğan bu açıklamayı yaparken, MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de protokolde yer alması dikkat çekti.

KONGRE ÖNCESİNDE HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Kongre öncesi Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de vardı.

KONUŞMADAN ÖNCE AYAKTA ALKIŞLADI

Erdoğan'ın salona girdiği sırada ayakta alkışlayanlar arasındaydı.

"ADANA'YI MART'TA ALIYORUZ"

Daha önceki konuşmalarında da yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Adana bugün bir başka. Bu Adana, mart yerel seçimlerini bir defa Allah'ın izniyle bitirir. Kasım seçimlerinde de destan yazar." ifadelerini kullandı.