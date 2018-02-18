CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu!

CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçiminde heyecan sona erdi. Fatma Köse Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi.



Kullanılan oy sayısı: 536

Geçersiz oy sayısı: 4

Boş oy sayısı: 3



Fatma Köse: 327

Meltem Öz: 202

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İşte CHP Kadın Kolları 13. Olağan Kurultay'ında Yaşananlar

CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Öz, CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya ve Tuğba Mingir aday adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın 13. Olağan Kurultayı Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın 13. Olağan Kurultayı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, "Genel Başkanımızın da dediği gibi bu ülkenin en çok huzura ihtiyacı var. 81 ilden gelen kadın örgütleri olarak Anadolu'nun dört bir yanına huzur salacağız. Gerçek demokrasinin tesisi için hayatın her alanında mücadele edeceğiz." dedi.

Oy birliğiyle kurultayın divan başkanlığına seçilen Elif Doğan Türkmen ise kurultayın tüm Türkiye'ye örnek olacak ve mesaj verecek demokrasi şöleni olacağını söyledi. CHP'de kadın kollarının 600 kayıtlı delegesi bulunuyor. Başkanlığa aday olabilmek için ise 60 delegenin imzası gerekiyor.

CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Öz, CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya ve Tuğba Mingir aday adaylığını açıkladı.

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 1

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 2

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 3

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 4

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 5



CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 6

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 7

CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDAN VİDEOLAR - 8